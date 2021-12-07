Dortmund Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ CANLI izle 💥 | Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçını canlı veren kanallar listesi...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 7 Aralık Salı günü deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta henüz galibiyeti olmayan Beşiktaş, Ajax, Sporting Lizbon ve Dortmund'a 5 maçta da 3'er puan bırakmıştı. 5. maçında Ajax'ı konuk eden Beşiktaş 2-1 mağlup olmuştu. Kartal, Dortmund karşısında kazanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dortmund Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar hangileri? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ? HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Dortmund - Ajax maçı 7 Aralık Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak. İşte maçı yayınlayan kanalların tamamı...









