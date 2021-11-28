Tek alkışlanan Can

Maçın 69. dakikasında N'Koudou'nun yerine giren Can Bozdoğan, ıslıklanmayan tek Beşiktaşlı futbolcuydu. Tüm oyuncular ayağına top geldiğinde yuhalanırken, 20 yaşındaki futbolcu alkışlandı. 19 kez topla buluşan Can, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

GENÇLER RAKİPSİZ

Siyah-beyazlılar, dün Giresunspor'a mağlup olurken, alt kategorilerde ise rakiplerine şans tanımadı. Beşiktaş U19 Takımı, Giresunspor'u 2-0, U17'ler Kocaelispor'u 6-2, U16'lar da Kocaelispor'u 7-2 gibi farklı bir skorla devirip, haftayı galibiyetle kapadı.

ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın ilk yarısının ardından saha kenarında gerginlik yaşandı. Beşiktaş'ın yıldızı Larin ile Giresunspor'un ilk golünü atan Diabete arasında itişme yaşandı. Diğer futbolcuların araya girmesiyle gerilim sona ererken, taraftarlar da yaşananlara tepki gösterdi.

BAŞKAN UĞURLADI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki maçlarda olduğu gibi dün de işbaşındaydı. Siyahbeyazlılar, Giresunspor maçı için Vodafone Park'a hareket ederken, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, oyunculara tek tek başarılar diledi.