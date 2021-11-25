Avrupa'ya veda

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında sahasında Ajax'ı konuk eden Beşiktaş, grup lideri rakibine 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın rotasyon yaparak başladığı mücadelede temsilcimiz ilk yarı etkili bir futbol ortaya koydu. Önce Rosier, ardından Larin ve Ghezzal'la iki net pozisyonu değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, 22'de VAR kararıyla kazanılan penaltıyı Ghezzal'ın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Kanadalı forvet Larin iki net pozisyonu golle sonuçlandıramayınca devre temsilcimizin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



5 MAÇTA 5 YENİLGİ

İkinci yarıya ise konuk ekip Ajax hızlı başladı. Hollanda temsilcisinin 4 Şampiyonlar Ligi maçında 7 gol atan skorer ismi Sebastian Haller, 54 ve 69'uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1 Ajax lehine çevirmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısındaki dirençli ve istekli futbolunu ikinci yarıda sergileyemeyen siyahbeyazlı temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrılarak, Devler Ligi'ndeki 5'inci maçında da puan almayı başaramadı. Kartal, gruptaki son maçını 7 Aralık'ta deplasmanda Dortmund ile yapacak.



Teixeira çok etki sizdi. 22 defa topla buluştu. Sadece 13 pas yaptı. Beklentilerin çok altında kalınca 59. dakikada oyun dan çıkarıldı.