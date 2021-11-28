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"Çözüm bulamıyoruz"

“Uzun süreli düşüş yaşıyoruz. Bu durumu toparlayamıyoruz. İşler iyi gitmiyor. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Bu maç özelinde söylemiyorum. Futbol artık sahada oynanmıyor”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
"Çözüm bulamıyoruz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Açıklaması kolay olmayan bir karşılaşma oynadıklarını belirten Yalçın, "Bugünkü (dün) gibi bir maç herkese nasip olmaz. Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir. Biz bir türlü bu durumu toparlamayamıyoruz. Kazanmamız gereken maçları kazanamıyoruz. Bizim için hoş bir durum değil. Bu durumun sorumlusu benim. Çok normal durumda olduğumuz söylenemez. İşler iyi gitmiyor, çözüm bulamıyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyorum. Onlara bu sezon istediklerini veremedik" dedi. Hakemlere de tepki gösteren tecrübeli hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "En ufak pozisyonda aleyhimize olduğunda VAR devreye giriyor. Oyun artık sahada oynanmıyor."
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