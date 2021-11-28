Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Açıklaması kolay olmayan bir karşılaşma oynadıklarını belirten Yalçın, "Bugünkü (dün) gibi bir maç herkese nasip olmaz. Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir. Biz bir türlü bu durumu toparlamayamıyoruz. Kazanmamız gereken maçları kazanamıyoruz. Bizim için hoş bir durum değil. Bu durumun sorumlusu benim. Çok normal durumda olduğumuz söylenemez. İşler iyi gitmiyor, çözüm bulamıyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyorum. Onlara bu sezon istediklerini veremedik" dedi. Hakemlere de tepki gösteren tecrübeli hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "En ufak pozisyonda aleyhimize olduğunda VAR devreye giriyor. Oyun artık sahada oynanmıyor."