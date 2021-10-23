N’Koudou yok Topal belki

Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Kevin N'Koudou ve Atiba'nın tedavilerine devam edilirken Mehmet Topal takımla çalışmalarına başladı. 35 yaşındaki Topal siyah-beyazlıların oynadığı 7 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve yaklaşık 34 gündür sahalardan uzak kaldı. Topal derbi kadrosuna alınabilir.
Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Kevin N'Koudou ve Atiba'nın tedavilerine devam edilirken Mehmet Topal takımla çalışmalarına başladı. 35 yaşındaki Topal siyah-beyazlıların oynadığı 7 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve yaklaşık 34 gündür sahalardan uzak kaldı. Topal derbi kadrosuna alınabilir.