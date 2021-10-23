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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın Batshuayi'yi Galatasaray derbisine hazırlıyor! İşte o konuşma

Beşiktaş teknik heyetinin derbide Batshuayi’den beklentisi çok fazla. Son vuruşlardaki etkisizliği nedeniyle tepki çeken Michy Batshuayi de çıkış maçı olarak gördüğü Galatasaray karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, pazartesi günkü karşılaşmada en güvendiği isimler arasında bulunan Belçikalı futbolcu ile bir görüşme yaptı. İşte detaylar ve ikilinin görüşmesinde konuşulanlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın Batshuayi'yi Galatasaray derbisine hazırlıyor! İşte o konuşma

Beşiktaş'ın Michy Batshuayi transferinden beklentisi çok yüksekti… Ancak geride kalan maçlarda Belçikalı forvet, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Görev aldığı maçlarda çok sayıda gol pozisyonuna girmesine rağmen, sadece 4 kez ağları sarsabildi. Bunlardan birisi penaltıdan, diğeri de kalecinin kendisine çarptırdığı toptan geldi. Sporting maçında kaçırdığı goller sonrası eleştiri okları üzerine çevrilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisinde de Kartal'ın ileri uçtaki silahı olacak.


ELEŞTİRİLERİ KAFANA TAKMA, İŞİNE ODAKLAN
Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın pazartesi günkü karşılaşmada Batshuayi'den beklentisi çok fazla. Sabah'ın haberine göre; Talebesi ile bir görüşme yapan deneyimli hocanın "Futbolda eleştiri her zaman olacaktır. Bunları kafana takma ve sadece işini yapmaya odaklan, sana güveniyorum" dediği öğrenildi. Performansından kendisinin de memnun olmadığını belirten tecrübeli oyuncu ise "Şanssızlığımı Galatasaray maçında kıracağıma inanıyorum. Skora katkı sağlamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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