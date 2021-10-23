Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

Süper Lig'de pazartesi günü Beşiktaş-G.Saray derbisinde büyük bir taktik savaş yaşanacak. Hem Sergen Yalçın hem de Fatih Terim, bu kritik maçı kafasında şimdiden oynamaya başladı. İki usta hoca, satrançtaki gibi her hamleyi, her atağı rakibi mat etmek üzerine yapacak. İki teknik adamın tek hedefi 3 puan almak.

ÇIKIŞ ZAMANI GELDİ Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı son iki maçı kaybeden Kartal, G.Saray derbisini 'Çıkış' olarak görüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını "Üç puan alarak yeni bir sayfa açalım. Tek yolu bu" diye uyardı.