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Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşılaşacak. 17 puanlı iki ekibin de tek hedefi 3 puan. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik adamlar da planlarını belirledi. İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi taktikleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

Süper Lig'de pazartesi günü Beşiktaş-G.Saray derbisinde büyük bir taktik savaş yaşanacak. Hem Sergen Yalçın hem de Fatih Terim, bu kritik maçı kafasında şimdiden oynamaya başladı. İki usta hoca, satrançtaki gibi her hamleyi, her atağı rakibi mat etmek üzerine yapacak. İki teknik adamın tek hedefi 3 puan almak.

Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

ÇIKIŞ ZAMANI GELDİ

Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı son iki maçı kaybeden Kartal, G.Saray derbisini 'Çıkış' olarak görüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını "Üç puan alarak yeni bir sayfa açalım. Tek yolu bu" diye uyardı.

Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

VODAFONE'DA DERBİ CANAVARI

Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile evinde oynadığı maçları kaybetmiyor. Kara Kartal, ezeli rakipleri ile yaptığı son 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Siyah beyazlıların amacı bu geleneği sürdürmek.

Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

BU KEZ KALE KAPANACAK

Ligdeki ilk 4 haftada gol yemeyen Kartal, ardından çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi ve 5 lig maçında kalesini kapatamadı. Sergen Yalçın ile en uzun gol yeme serisine ulaşan Beşiktaş, derbide savunmada duvar örecek.

Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

TERİM PLAN HAZIRLIYOR

Avrupa'yı kasıp kavuran G.Saray, Süper Lig'de de yükselişini devam ettirmek için Beşiktaş'ı mutlaka mağlup etmek istiyor. Fatih Terim, ezeli rakiplerinin eksik yönlerini belirleyip galibiyet planını oyuncularına aktarıyor.

Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

LOKOMOTIV MOSKOVA TARİFESİ

Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi. Lokomotiv Moskova maçında sonradan giren Kerem Aktürkoğlu ve Morutan ilk 11'de olacak. Ayrıca iyileşmesine rağmen sağ bek Sacha Boey'in yerine Yedlin ile devam edecek.

Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in derbi planları!

İLK 15 DAKİKA ÖNEMLİ

Teknik patron Terim, Beşiktaş derbisine çok hızlı başlamayı planlıyor. İlk 15 dakikada müthiş bir baskı kurmayı düşünen sarı kırmızılı hoca, talebelerine "Her yerde baskı kurun ve pres yapın" talimatı verdi.

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