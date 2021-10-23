Hedefimiz en az UEFA'da 15. sıra! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa kupalarında mücadele eden 3 takımımızın bu haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle kapatması UEFA ülkeler sıralamasındaki işimizi daha da zorlaştırdı. İngiltere'nin 92 bin 355 puanla lider olduğu klasmanda Türkiye bu haftayı 24 bin 500 puanla 19. sırada tamamladı. Takımlarımızın bu sezon alacağı puanlar 2023-24 sezonundaki Avrupa kupaları kotamız için hayati önem taşıyor.

İLK 15 İÇİNDE YER ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023- 24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), Konferans Ligi'ne 3 takım göndereceğiz, Avrupa Ligi'ne ise katılamayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 1, Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılacağız.

6 ÜLKENİN PUANLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

İlerleyen haftalarda bir sürpriz olmazsa 15. basamak için Norveç, Çekya, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Hırvatistan'la yarışıyoruz. Türkiye halen 24 bin 500 puanla 19. sırada yer alıyor. Diğer 5 ülkenin puanları bize çok yakın.

İŞTE GÜNCEL UEFA LİSTESİ: