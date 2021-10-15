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Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI (Başakşehir Beşiktaş canlı skor)

Başakşehir Beşiktaş maçı: Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu ile ilk resmi maçına çıkan Başakşehir, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş'ta ise hedef zorlu deplasmandan galip gelerek zirve mücadelesini sürdürmek. Başakşehir - Beşiktaş maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 21:33 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 21:40
Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI (Başakşehir Beşiktaş canlı skor)

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Emre Belözoğlu ile ilk resmi maçına çıkan Başakşehir, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş'ta ise hedef zorlu deplasmandan galip gelerek zirve mücadelesini sürdürmek.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz Türüc, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

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