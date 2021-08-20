Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu! Batshuayi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu! Batshuayi...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Mert Günok, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de kafilede yer aldı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:13 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:33
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu! Batshuayi...

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok da kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın ve Alex Teixeira.

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