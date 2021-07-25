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Ghezzal bilmecesi

Beşiktaş'ın menajeri ile yaptığı görüşmede prensipte el sıkıştığı Rachid Ghezzal, ilginç bir kararla Leicester'ın oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk 11'ine alındı. Bu durum siyah beyazlı taraftarların tepkisine neden olurken, futbolcunun sakatlanma riskinin göze alınmaması gerektiği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Ghezzal bilmecesi
Beşiktaş'ın menajeri ile yaptığı görüşmede prensipte el sıkıştığı Rachid Ghezzal, ilginç bir kararla Leicester'ın oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk 11'ine alındı. Bu durum siyah beyazlı taraftarların tepkisine neden olurken, futbolcunun sakatlanma riskinin göze alınmaması gerektiği ifade edildi. Futbolcuyla anlaşan siyah beyazlılar, Leicester ile bonservis görüşmelerine de start vermişti.
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