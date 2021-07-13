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‘Bana yaptığınızı ona yapmayın'

Mehmet Topal'la anlaşılmasının ardından eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan imalı bir paylaşım geldi. 39 yaşındaki futbol adamı, "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın. Hakkım helal olsun. Kırgınlığım ne camiaya ne taraftarlara." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
‘Bana yaptığınızı ona yapmayın'
Mehmet Topal'la anlaşılmasının ardından eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan imalı bir paylaşım geldi. 39 yaşındaki futbol adamı, "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın. Hakkım helal olsun. Kırgınlığım ne camiaya ne taraftarlara. Sadece bazı kişilere kırgınım" ifadelerini kullandı. Yalçın'la Fikret Orman döneminde anlaşılmış ancak sonra vazgeçilmişti.
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