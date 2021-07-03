Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Samuel Umtiti'yi kiralamak için girişimlere başladı

İlk olarak Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan siyah-beyazlılar, Barcelona'nın yıldız stoperi Samuel Umtiti'yi gündemine dahil etti. Avrupa'nın önde gelen gazete ve TV'leri haberi, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, defansını güçlendirmek için düğmeye bastı. İstanbul temsilcisi Barcelona'nın 27 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Umtiti için Katalan ekibinin kapısını çaldı" diye duyurdu.
İlk olarak Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan siyah-beyazlılar, Barcelona'nın yıldız stoperi Samuel Umtiti'yi gündemine dahil etti. Avrupa'nın önde gelen gazete ve TV'leri haberi, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, defansını güçlendirmek için düğmeye bastı. İstanbul temsilcisi Barcelona'nın 27 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Umtiti için Katalan ekibinin kapısını çaldı" diye duyurdu.
TARAFTAR ÇAĞRIYA BAŞLADI
Bu iddiaların hemen ardından Beşiktaş taraftarları, kiralık olarak düşünülen Umtiti'nin sosyal medya hesaplarına "Come to Beşiktaş" yorumu yapmaya başladı. Marca Gazetesi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre; Barcelona'nın gelecek sezon yapılanmasında Samuel Umtiti'yi kadroda düşünmediği vurgulanmıştı.
31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.