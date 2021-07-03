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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Samuel Umtiti'yi kiralamak için girişimlere başladı

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Defansını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, İspanyol devi Barcelona'nın Fransız yıldızı Samuel Umtiti için girişimde bulundu. Kara Kartal tecrübeli stoperi kiralamak için Katalan ekibiyle temaslara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Samuel Umtiti'yi kiralamak için girişimlere başladı

İlk olarak Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan siyah-beyazlılar, Barcelona'nın yıldız stoperi Samuel Umtiti'yi gündemine dahil etti. Avrupa'nın önde gelen gazete ve TV'leri haberi, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, defansını güçlendirmek için düğmeye bastı. İstanbul temsilcisi Barcelona'nın 27 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Umtiti için Katalan ekibinin kapısını çaldı" diye duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Samuel Umtiti'yi kiralamak için girişimlere başladı

TARAFTAR ÇAĞRIYA BAŞLADI
Bu iddiaların hemen ardından Beşiktaş taraftarları, kiralık olarak düşünülen Umtiti'nin sosyal medya hesaplarına "Come to Beşiktaş" yorumu yapmaya başladı. Marca Gazetesi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre; Barcelona'nın gelecek sezon yapılanmasında Samuel Umtiti'yi kadroda düşünmediği vurgulanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Samuel Umtiti'yi kiralamak için girişimlere başladı

31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Samuel Umtiti'yi kiralamak için girişimlere başladı

MARSiLYA DA UMTITI'NiN PEŞINDE
Beşiktaş'ın transfer listesinde giren Umtiti için bir çok kulüp, İspanyol ekibinin kapısını çalmaya devam ediyor. Dış basında, Beşiktaş haricinde Marsilya'nın da Umtiti'yi transfer etmek için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Samuel Umtiti'yi kiralamak için girişimlere başladı

Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da da maça çıktı.

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