Dorukhan hala takım bulamadı!

Beşiktaş ile yollarını ayırmak istediğini Başkan Çebi’ye söyleyen Dorukhan kendine kulüp bulamadı. İspanyol basınına göre Dorukhan gelecek sezon La Liga’da oynayacak ve önünde üç seçenek var; Betis, Granada ve Celta Vigo. Ancak bu kulüplerle imza aşamasına gelinmedi.
Beşiktaş ile yollarını ayırmak istediğini Başkan Çebi'ye söyleyen Dorukhan kendine kulüp bulamadı. İspanyol basınına göre Dorukhan gelecek sezon La Liga'da oynayacak ve önünde üç seçenek var; Betis, Granada ve Celta Vigo. Ancak bu kulüplerle imza aşamasına gelinmedi.