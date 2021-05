Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan bomba açıklama! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer teklifi gelirse..."

Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ kalitesini bir kez daha ortaya koydu... Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın gol makinesi, taraftarın sevgilisi, camianın gözbebeği Vincent Aboubakar şampiyonluk öyküsünü anlatmak için FOTOMAÇ'ı tercih etti. Herkes onun peşindeydi, sezon boyu neler yaşadı, nelere kızdı, nelere sinirlendi, sakat mıydı, Sergen Yalçın'la arası nasıldı, gidecek miydi kalacak mıydı... İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtlarını bu röportajda bulacaksınız..

Ümranıye Nevzat Demir Tesisleri'ndeyiz. Öğlen saatleri ve hava inanılmaz sıcak. Usta foto muhabirimiz Raşit Ateş ile birlikte Aboubakar'ı bekliyoruz heyecanla.. Kısa bir bekleyişin ardından kapıda göründü Kamerunlu forvet.. Bize doğru yaklaştıkça içimden "Bu sohbet çok keyifli geçecek" dedim. Neden mi? Keyifliydi çünkü, yüzü gülüyordu, enerjikti, yumruklaşma selamının ardından oturduk ve tercümanı Arda Kabaklı ile birlikte sohbetimize başladık. Hemen sorduk "Tek kelimeyle özetlemek istersen, şu andaki hissin nedir?" Cevap kısa ve net: Çok ama çok mutluyum!

HEP KAZANMAK İSTERİM

"Nasıl geçti bu sene?" diyoruz ve başlıyor anlatmaya: "Bu sene benim için çok özel bir sene oldu. Çünkü annemi kaybettim. Bu nedenle kupayı ve şampiyonluğu kaybetmemem gerekiyordu, çok çalıştım, başardım. Evet son maçlarda oynayamadım ama her zaman onların yanındaydım. Tüm takım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim." "Son 8 maçta oynayamadın ama kenardan müthiş bir moral desteği verdin. Yerinde duramıyordun ve sürekli sahaya girmek istiyordun sanki? O anlarda sahada olamamak ne hissettirdi?" sorusuna yanıtı aynı coşkuyla oldu: "Bakın, ben hedefleri olan bir futbolcuyum. Her zaman kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Bu nedenle takımımın, takım arkadaşlarımın, hocamın, taraftarımın mutlu olmasını yani kazanmasını isterim. İster saha içinde ister saha dışında bu coşkumu hiç kaybetmedim, kaybedeceğimi de sanmıyorum."

HOCAMIZIN YOLU AÇIK

"Sergen Yalçın'la birlikte büyük bir başarı öyküsü yaşandı ve iki kupayı da aldınız. Neler söylemek istersin?" sorusunu da aynı samimiyetle yanıtlıyor Aboubakar: "Hocamız iyi bir enerji verdi bize. Biz de grup olarak ona yardımcı olmaya çalıştık. Tecrübeli oyuncu olarak bizler başta olmak üzere. Bazı çekingen oyuncular var, onlar arka planda kalmamalı, onları itmek gerekiyor. Oyuncu grubu da çok büyük bir performans gösterdi. Tekrar hocamıza gelecek olursak; iyi bir hocamız var, iyi yolda ilerliyor, kendisini geliştirip çok daha iyi bir hoca olacağına eminim."

F.BAHÇE VE G.SARAY'A GİTMEYECEĞİM

F.Bahçe ve G.Saray'la adım anılıyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Bu kulüplere gitmeyeceğim.

PASCAL NOUMA GİBİ İSİM BIRAKMALIYIM!

Beşiktaş taraftarının, takımı için oynayan oyuncuları farklı bir yere koyduğunu söylediğimiz Aboubakar, konuyla ilgili şu yorumu yapıyor: "Her futbolcu aslında kendi yolunda yürüyor, kendi ismini bir yerlere yazdırıyor. Kararlı futbolcular gittikleri yerlerde bir tarih yazıyorlar. Mesela Pascal Nouma gibi. Nouma burada nasıl bir isim bıraktıysa, ben de bir isim bırakmak için buraya geldim. Her futbolcu için de bu geçerli. Bana 'Kamerun'dan önereceğin kimse yok mu?" diye soruyorlar. Kamerunlu gençler de gerçekten iyilerse, böyle bir şeyi çok istiyorlarsa; gelirler ve yaparlar. Ben öyle yaptım.

OYUNCUYA SEVGİ LAZIM

Sergen hoca bizlere olması gerektiğini gibi davrandı her zaman. Kimi zaman sert, kimi zaman anlayışlı ama her zaman bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Ben hoca olsaydım, ya da bir gün hocalık yapacak olursam, oyuncularıma öncelikle sevgi vermeye çalışırım.

UĞURCAN BENİ ÇOK ZORLADI

Ligde seni en çok zorlayan kaleci kim oldu?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt veriyor: "Bu sorunun çok net bir cevabı var, kesinlikle Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan. Uzun ama atletik, zamanlaması iyi, sakin, kendine güveni tam. Biz forvetler için bu tip kalecileri geçmek kolay değildir."

GÜZEL GOL YOKTUR, KUPA VARDIR!..

Aboubakar, "Bu sezon attığın en güzel veya en anlamlı golün hangisiydi?" sorusuna yine kişisel yanıt vermiyor: "Ben atmışım, diğeri atmış, o asist yapmış, diğeri yapmamış; bir önemi yok. Benim için güzel gol yoktur, güzel olan tek şey kupayı, kupaları buraya getirmektir. Bunu da hep birlikte başardık."

TEK YILDIZ GHEZZAL DEĞİL!

Kamerunlu forvete, takımın asist kralı Ghezzal'ı soruyoruz, "İnanılmaz bir ikili oldunuz, saha içinde nasıl anlaşıyorsunuz" diye, cevabı yine kişisel değil takımsal oluyor: "Sadece Ghezzal değil, takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Diğer oyuncularla da iyi anlaştığımı düşünüyorum. Çünkü benim oyun anlayışımda hangi oyuncunun ne yeteneği var; topu önüme mi atar, ayağıma mı atar, ya da kendisi mi ister, bunları anlamaya çalışıyorum. Bunun için hareketlenmelerimi ona göre yapıyorum ve hepsiyle de iyi anlaştığımı düşünüyorum.

KADIKÖY'DEKİ MAÇI UNUTMAM

Saha içinde çalışkan ve hırslı bir görüntüsü olduğunu hatırlattığımız Aboubakar, "Bu sezon en çok sevindiğin ve en çok üzüldüğün maçlar hangileri?" sorusuna şu yanıtı verdi: "En sevindiğim maç, F.Bahçe ile deplasmanda oynadığımız ve 4-3 kazandığımız maçtı. İlk 2 golü ben attım, sonra yanılmıyorsam diğer goller Necip Uysal ve N'Sakala'dan geldi. Önemli ve anlamlı bir galibiyetti bizim için. En üzüldüğüm maç da G.Antep maçından önceki maçta (Malatyaspor) hoca beni çıkarmıştı, o maçta çok sinirlenmiştim. Çünkü ben sahada olmayınca dayanamıyorum.

BENİ DEĞİL, BEŞİKTAŞ'I SEVSİNLER

Benfica maçını kesinlikle unutamıyorum. 3-0'dan sonra hiçbir oyuncuyu ıslıklamadılar, protesto etmediler. Tam tersine bizi sürekli desteklediler. O an, çok özel bir andı. Fransa'da oynadım, Portekiz'de oynadım ama kesinlikle böyle bir taraftar grubu görmedim. Bizim taraftarımız çok özel bir taraftar grubu. Geleneklerine, köklerine çok bağlılar. Takımlarına çok bağlı bir taraftar grubumuz var. Böyle devam etmeleri lazım. Beni sevsinler demiyorum, Beşiktaş'ı sevsinler, sevmeye devam etsinler. Tüm oyuncuları, Beşiktaş için emek verenlerin her zaman, her şartta yanlarında olsunlar. Biz de onları çok seviyoruz.

BÖYLE TARAFTAR GRUBU GÖRMEDİM

Saha içinde de, saha dışında da aynı enerjisini koruyan Aboubakar'a soruyoruz; "Beşiktaş ile özel bir ilişkin var, taraftar da seni çok seviyor. Bu sezon ve yeni sezon için onlara ne söylemek istersin?": Pandemi süreciyle beraber hepimiz, bütün dünya, çok zor bir süreçten geçti. Sevdiklerimizi kaybettik, hatta belki de en sevdiklerimizi kaybettik. Ama futbolun güzel tarafı şu; futbol bir aşk, bir sevgi, bir tutku. Bir nebze de olsa bence insanlara üzüntülerini unutturabiliyor. Biz de bunu yapmaya çalıştık bu sezon ve insanları mutlu edebildiysek, ne mutlu bize.