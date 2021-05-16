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82-79 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği 'ı 82-79 yenen , yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde normal sezonu lider bitiren ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 23:02
Beşiktaş TOFAŞ 82-79 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 43-39 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelede adına 20 sayıyla mücadele ederken, konuk takımda 19 sayıyla oynadı.

Serinin ilk maçını deplasmanda 92-90 kazanan siyah-beyazlı ekip, seriyi 2-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş Icrypex, yarı finalde normal sezonun lideri ile karşı karşıya gelecek.

SEZONUN EN DEĞERLİ OYUNCUSU ALPEREN ÖDÜLÜNÜ ALDI
'nde "Sezonun En Değerli Oyuncusu" olan Şengün'e ödülü karşılaşma öncesi verildi.

Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcuya ödülünü Direktörü verdi.

normal sezonu 19.2 sayı ve 9.3 ribaunt ortalamalarıyla tamamlarken bu iki kategoride de ligde ikinci sırada yer aldı. 2020-2021 sezonunda 26.7 verimlilik puanı tutturan 18 yaşındaki Alperen, bu kategoride en üst basamakta yer alarak "Sezonun En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

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