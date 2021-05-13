Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan , ve yorumu

'de son zamanların en çekişmeli sezonlarından biri yaşanıyor. Son haftaya ve 81'er puanla girerken ise 79 puanla rakiplerinin hemen arkasında bulunuyor. Peki 'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Spor yazarları, cumartesi günü oynanacak kupanın sahibini bulacağı karşılaşmaları masaya yatırdı. İşte usta isimlerin yorumları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

SORU: 'de inanılmaz şeyler oluyor. Kimsenin beklemediği şekilde sahasında 'e yenildi. de 'a mağlup olarak adeta havlu attı. ise krizlerin içinden çıkıp şampiyonluk kupasının ucundan tuttu. Şimdi ne olacak? Cumartesi günü finalde ne bekliyorsunuz?

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

GÜRCAN BİLGİÇ: Üç maç önce bu sorulara, " ile şampiyon olmaz, kaybeder!" dedim. İpler hâlâ Beşiktaş'ın elinde ama onu tutacak güçleri yok. Galatasaray derbisi büyük travma yarattı. , "Eksikleri bahane etmiyoruz" diyor ama iki maçı da olmayan oyuncular yüzünden kaybettiğini söylemeye çalışıyor. Mucize bu sezonun sıradan kelimesi aslında. Her üç maçta bir başka şeyler konuştuk, beklenmedik sonuçlara şahit olduk. "

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

"Şampiyon olmaması" için kurgulanmış bir ligde 'yi yine penaltısını "es" geçerek, yarış dışı bıraktılar. Bugün mucize; 'ın şampiyon olmasıdır, Fenerbahçe'nin değil.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon boyunca 'ın hiçbir zaman yarıştan tamamen kopmayacağını söyleyen tek yazar benim. Çünkü 'in matematiksel olarak kaybetmeden işi bırakmayan ve kriz yöneten bir deneyime sahip olduğunu çok iyi biliyorum. İlk 3 sıradaki takımlara baktığımızda en iyi kadroya sahip ekip Galatasaray; ikinci ise . 'ın ise dar ve sınırlı bir kadrosu var. Ancak Beşiktaş'ın iki hafta evvel eline şampiyonluk şansı mutlak şekilde gelmişti. Derbi kaybedildi, olabilir. Ama her zaman teknik açıdan üstünde durduğum bir eleştirim var; Beşiktaş geride çok fazla geniş alanda yakalanıyor.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Bunun son örneği de can yakan maçı oldu. 10 kişilik rakipten bile kontratak golü yedi. Final gecesinde puanlar eşit olursa gol averajında 'ın öne geçip şampiyon olma olasılığını düşük görüyorum ama bu moralle Göztepe maçında ne yapar? İşte o soru işareti. Aslında , Sivasspor'a dua etsin.. Eğer 'ı yenseydi, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bitmişti. Şimdi en azından ciddi şansı var.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

TAKIMIN PSIKOLOJISI DÜZELMELI

ALİ GÜLTİKEN: İki haftada yaşananlara baktığımızda adına karanlık, adına ümit veren bir görüntü var. Ama iki haftaya değil bugüne bakarsak Beşiktaş'ın lider olduğu, Göztepe maçını 1- 0 kazandığında rakibin en az 4 gol atması gereken bir tablo var. Bu da hâlâ Beşiktaş'ın çok büyük avantajı olduğunu gösteriyor.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

psikolojisini düzeltip şu andaki durumu doğru görmeli. Bütün sezonu başarıyla geçen bir takım olarak, her türlü zorluğa rağmen Beşiktaş'ın sezon finalini şampiyonlukla bitirebileceğini düşünüyorum

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUĞU ALTIN TEPSİDE SUNDULAR

LEVENT TÜZEMEN: Bu sene şampiyonluğu belirleyecek iki renk var; sarı ve kırmızı. G.Saray, Malatya ile; , Göztepe ile; F.Bahçe de Kayserispor ile oynayacak. Bu rengin içindeki en şanslı takım G.Saray. Beşiktaş ve kaybederek G.Saray'a şampiyonluğu altın tepside sundular. Beşiktaş'ın hocası 'ın maç sonundaki ruh haline baktığımız zaman kırılganlık, psikolojik bir çöküş yaşadığını görüyoruz. Emre Belözoğlu da F.Bahçe çöküşünün baş sorumlusu olarak kendisini ön plana çıkardı. 'in tecrübesi ile oyuncularını Malatyaspor'u farklı yenmeleri için mükemmel motive edeceğine inanıyorum. Ayrıca tribünlerde ciddi seyirci olacaktır. Çünkü bütün kulüpler yasak dinlemeden tribünleri doldurdu.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

TROLLER HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

AHMET ÇAKAR: Türkiye lig tarihinin en heyecanlı son haftasına giriyoruz. F.Bahçe'nin işi mucizelere kaldı, hatta lig ikinciliği bile. Asıl gerilim, kimin şampiyon olacağı. Sadece 2 gol averaj farkıyla önde. Anlamadığım bir şey var; tüm Beşiktaşlıların niye karalar bağladıkları... Tamam, 7-8 puan farktan son haftaya eşit puanla girdiler. Önemli avantajlar zayi oldu ama Beşiktaş'ın kazandığından 3 fazla atarak kazanmak dünyada hiçbir lig için kolay değil.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Sezon ortası birçok yazımda demiştim ki, 'Belki de sezon sonunda atılacak bir golün bile şampiyonu belirleyeceği bir tablo ortaya çıkabilir.' Nitekim öyle oldu. Fakat asıl önemli olan zaten sosyal medya ile her sektörü trollenen Türkiye'de şimdi de teşvik pirimi, şike gibi söylentiler yayılacak. Allah korusun, örneğin; Malatyaspor ya da Göztepe kalecisinin yiyecekleri hatalı bir gol, o çocukları ömür boyu şaibe altında bırakacak ya da yapılacak bir manasız penaltıyla o defans oyuncusu ömür boyu lekelenecek. (Sabah)

SON DAKİKA