Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

SORU: Süper Lig'de inanılmaz şeyler oluyor. Kimsenin beklemediği şekilde Beşiktaş sahasında Karagümrük'e yenildi. Fenerbahçe de Sivas'a mağlup olarak adeta havlu attı. Galatasaray ise krizlerin içinden çıkıp şampiyonluk kupasının ucundan tuttu. Şimdi ne olacak? Cumartesi günü finalde ne bekliyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Üç maç önce bu sorulara, "Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyon olmaz, Beşiktaş kaybeder!" dedim. İpler hâlâ Beşiktaş'ın elinde ama onu tutacak güçleri yok. Galatasaray derbisi büyük travma yarattı. Sergen Yalçın, "Eksikleri bahane etmiyoruz" diyor ama iki maçı da olmayan oyuncular yüzünden kaybettiğini söylemeye çalışıyor. Mucize bu sezonun sıradan kelimesi aslında. Her üç maçta bir başka şeyler konuştuk, beklenmedik sonuçlara şahit olduk. "
"Şampiyon olmaması" için kurgulanmış bir ligde Fenerbahçe'yi yine penaltısını "es" geçerek, yarış dışı bıraktılar. Bugün mucize; Beşiktaş'ın şampiyon olmasıdır, Fenerbahçe'nin değil.