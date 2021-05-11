Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluk için Kadıköy'den ve Denizli'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin



FATİH KARAGÜMRÜK - Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech





👉 BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük müsabakası 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da başladı.

🟨 SON MAÇ ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA



Beşiktaş, Karagümrük maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıktı.



3 sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve son hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

🏆 ŞAMPİYON VE KÜME DÜŞENLER BELLİ OLABİLİR

Süper Lig'de bugün oynanan 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir.

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.

Ligde bugün Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, bu müsabakaların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.