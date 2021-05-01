Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında kutlayalım"

şampiyonluk için konuştu! "'ın stadında kutlayalım"

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı camia şampiyonluğa kenetlenirken, konu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Tecrübeli teknik direktör konuşmasında, "Biz ve maçlarını kazanıp 'nda şampiyonluğumuzu ilan edelim." dedi. İşte o sözlerin tamamı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:21
Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk..."

Süper Lig'in son 4 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan farkla önünde giren hedefe kilitlendi.

Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk..."

Teknik heyet ve futbolcular Hatayspor maçını kayıpsız geçerek, gelecek hafta oynanacak derbisinde şampiyonluğunu herkese ilan etmek istiyor.

Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk..."

Teknik direktör , bu sezon çok alışık olunmayan bir şekilde Rize maçı sonrası soyunma odasında oyuncuların galibiyet sevincine katılmıştı.

Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk..."

Sabah'ın haberine göre; mücadelenin hemen ardından Hatayspor müsabakasını kafasında oynamaya başlayan Yalçın, iki gününü bu maça konsantre olmuş şekilde geçirdi.

Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk..."

Rize maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyen Yalçın, takımıyla yaptığı toplantıda iki noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:

Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk..."

KARA GÖRÜNDÜ, SONUNU GETİRELİM
"Hepiniz şampiyonluğu nasıl istediğinizi, hak ettiğinizi gösterdiniz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, gurur duyulacak işler yaptınız. Artık kara görünmüş durumda, şimdi sonunu getirip emeklerimizin karşılığını alacağız. 4 maç, 4 final kaldı. Her şey bizim elimizde. Fenerbahçe'nin de bizim gibi çok zorlu maçları var. Önlerindeki iki maçtan 6 puan çıkarma ihtimalleri düşük. Biz Hatay ve Galatasaray maçlarını kazanıp Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğumuzu ilan edelim."

Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk..."

BİZE KARŞI OLANLARA CEVAP VERELİM
"Rakiplerimize karşı ciddi avantajımız var ama matematiksel olarak lig bitmeden kimse rahatlığa düşmesin. Ayaklarımız yere sağlam bassın ve şampiyonluğu kazandığımızın ilanı olan son düdüğe kadar mücadelemizi bırakmayalım.

Sergen Yalçın şampiyonluk için konuştu! "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk..."

Hatayspor da diğer rakiplerimiz kadar bize karşı motive olmuş durumda. Bu maçı kazanarak hem bize karşı olanlara cevap verelim hem de derbiye şampiyonluk için çıkalım."

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