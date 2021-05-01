Rize maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyen Yalçın, takımıyla yaptığı toplantıda iki noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:

KARA GÖRÜNDÜ, SONUNU GETİRELİM

"Hepiniz şampiyonluğu nasıl istediğinizi, hak ettiğinizi gösterdiniz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, gurur duyulacak işler yaptınız. Artık kara görünmüş durumda, şimdi sonunu getirip emeklerimizin karşılığını alacağız. 4 maç, 4 final kaldı. Her şey bizim elimizde. Fenerbahçe'nin de bizim gibi çok zorlu maçları var. Önlerindeki iki maçtan 6 puan çıkarma ihtimalleri düşük. Biz Hatay ve Galatasaray maçlarını kazanıp Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğumuzu ilan edelim."