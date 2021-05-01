Sabah'ın haberine göre; mücadelenin hemen ardından Hatayspor müsabakasını kafasında oynamaya başlayan Yalçın, iki gününü bu maça konsantre olmuş şekilde geçirdi.
Rize maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyen Yalçın, takımıyla yaptığı toplantıda iki noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:
KARA GÖRÜNDÜ, SONUNU GETİRELİM
"Hepiniz şampiyonluğu nasıl istediğinizi, hak ettiğinizi gösterdiniz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, gurur duyulacak işler yaptınız. Artık kara görünmüş durumda, şimdi sonunu getirip emeklerimizin karşılığını alacağız. 4 maç, 4 final kaldı. Her şey bizim elimizde. Fenerbahçe'nin de bizim gibi çok zorlu maçları var. Önlerindeki iki maçtan 6 puan çıkarma ihtimalleri düşük. Biz Hatay ve Galatasaray maçlarını kazanıp Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğumuzu ilan edelim."