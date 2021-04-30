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'ta 'dan derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Çaykur Rizespor gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönerken, maç sonrası 'ın takımla yaptığı konuşma ortaya çıktı. Yalçın, öğrencilerini şampiyonluğa motive ederken, derbisine ilişkin de önemli sözler sarf etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 09:29 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 10:10
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

Hes Kablo Kayserispor'un ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran lider 'ta, Teknik Direktör maçtan sonra oyuncularına tek tek teşekkür ederken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

Kritik galibiyetle rahat bir nefes alan siyah-beyazlı hocanın, "Bizler şampiyon olacağımıza inandığımız için bu engelleri aşıyoruz. Takım halinde sonuna kadar da inanmaya devam edeceğiz. Böyle oynarsak avantajımızı kimse elimizden alamaz" diye konuştuğu aktarıldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

, Çaykur Rize maçının ardından hem soyunma odasında hem de dönüş yolunda kurmayları ve yöneticilerle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

Kadrodaki önemli eksiklere rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yalçın'ın, "Artık en kritik haftalardayız. İşin teknik, taktik kadar psikolojik tarafı da çok önemli.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

Ben oyuncularıma cesaretli ve hedefe inanmış olmaları gerektiğini aktardım. Ne mutlu bana ki hepsi çok büyük bir özveriyle oynuyorlar.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

Hafif sakatlıkları ve yorgunluğu ikinci plana atıyorlar. Kalan haftalarda da fedakarlık yapmazsak başarı gelmez. Ben o yüzden sürekli hiçbir bahanemiz yok diyorum" diyerek düşüncelerini paylaştığı vurgulandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

DERBİ DEĞİL HATAY
Milliyet'in haberine göre; Atakaş Hatayspor maçını da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de derbisine moralli gitmek isteyen sözlerine şöyle devam etti:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

"Şimdiden kafamızda Hatayspor maçı var. Şu an derbiyi konuşmak kesinlikle doğru değil. Her zaman fikstürdeki en önemli maç, oynayacağımız ilk maçtır.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

Kazanmaya devam ettikçe işin psikolojik tarafında da liderliği kimseye kaptırmamış oluyorsunuz. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Daha biten bir şey yok.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

Kalan dört hafta sadece bizim için rakiplerimiz için de çok kritik haftalar olacak ve finali iyi yapan hedefe ulaşacak."

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