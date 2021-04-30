Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Fikstürdeki en önemli maç..."

Kadrodaki önemli eksiklere rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yalçın'ın, "Artık en kritik haftalardayız. İşin teknik, taktik kadar psikolojik tarafı da çok önemli.

Ben oyuncularıma cesaretli ve hedefe inanmış olmaları gerektiğini aktardım. Ne mutlu bana ki hepsi çok büyük bir özveriyle oynuyorlar.