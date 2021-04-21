Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

AHMET ÇAKAR - FIRAT ALNI ÖPÜLESİ BİR MAÇ YÖNETTİ
Şimdi artık kartlar yeniden dağıtılıyor. Beşiktaş'ın kaybı öngörülebilirdi. Ama ortaya konan futbol yakalanamayan bir tek gol pozisyonu... Beşiktaş, iyi değil. Kısaca Beşiktaş'ta oyun ve moral aşağı düşmüş durumda.
Oysa 3-5 hafta önce Beşiktaş şov yapıyordu. Kazanamasalar bile inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir motivasyonla oynarlarken dün gece bunların hiçbirini göremedik. Üstelik dün gece Abuobakar ile başladı Beşiktaş. Ama etkisiz. İkinci yarıda da adale çekmesi yüzünden oyundan çıktı.
Eski Beşiktaş çok farklıydı. Coşkuluydu. Orta sahada top kapar, kanatları ve özellikle sağ kanadı çok iyi kullanır, rakibe çökerlerdi. Atiba yorgun, Josef sinirli, Ghezzal sanki kırgın... Nerede o eski Rosier. Beşiktaş'a kesinlikle bir şeyler olmuş. Böyle giderlerse sezon sonu büyük bir mutsuzluk, büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.