Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

İşte iyi teknik direktör yani Sergen Yalçın böylesine panik, böylesine sıkıntılı durumlarda ortaya çıkmalı. Yoksa işler iyi giderken, herkes yıldız. Herkes büyük teknik direktör. Beşiktaş bence son kredisini de kullandı. Artık toparlanmaları gerekli. Puan kaybından öte ortaya konan futbol ortaya konan ruhun eksikliği, pozisyon üretememe zafiyeti çok daha önemli.

Bugün artık Galatasaray ve Fenerbahçe daha da umutlandı. Sadece Beşiktaş'ın puan kaybına değil, ortaya koydukları daha doğrusu ortaya koyamadıkları futbol yüzünden. Fırat Aydınus'u severim. Yılların emeği var. Hakemliğinin son döneminde ama şerefiyle, saygınlığı ile yoluna devam ediyor. Ve dün gece de problemsiz, alnı öpülesi bir maç yönetti.