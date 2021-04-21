Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

Son dakika spor haberi: 'dan - maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

Son dakika haberleri... 'in 36. haftasında lider Beşiktaş, Demir Grup 'la 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybetti. 'nin usta yazarlarından , mücadeleyi değerlendirirken siyah-beyazlıların yıldız ismiyle ilgili ilginç bir ifade kullandı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 08:12
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

AHMET ÇAKAR - FIRAT ALNI ÖPÜLESİ BİR MAÇ YÖNETTİ

Şimdi artık kartlar yeniden dağıtılıyor. 'ın kaybı öngörülebilirdi. Ama ortaya konan futbol yakalanamayan bir tek gol pozisyonu... Beşiktaş, iyi değil. Kısaca Beşiktaş'ta oyun ve moral aşağı düşmüş durumda.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

Oysa 3-5 hafta önce şov yapıyordu. Kazanamasalar bile inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir motivasyonla oynarlarken dün gece bunların hiçbirini göremedik. Üstelik dün gece Abuobakar ile başladı Beşiktaş. Ama etkisiz. İkinci yarıda da adale çekmesi yüzünden oyundan çıktı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

Eski çok farklıydı. Coşkuluydu. Orta sahada top kapar, kanatları ve özellikle sağ kanadı çok iyi kullanır, rakibe çökerlerdi. Atiba yorgun, Josef sinirli, Ghezzal sanki kırgın... Nerede o eski Rosier. Beşiktaş'a kesinlikle bir şeyler olmuş. Böyle giderlerse sezon sonu büyük bir mutsuzluk, büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

İşte iyi teknik direktör yani Sergen Yalçın böylesine panik, böylesine sıkıntılı durumlarda ortaya çıkmalı. Yoksa işler iyi giderken, herkes yıldız. Herkes büyük teknik direktör. bence son kredisini de kullandı. Artık toparlanmaları gerekli. Puan kaybından öte ortaya konan futbol ortaya konan ruhun eksikliği, pozisyon üretememe zafiyeti çok daha önemli.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "Sanki kırgın"

Bugün artık Galatasaray ve Fenerbahçe daha da umutlandı. Sadece 'ın puan kaybına değil, ortaya koydukları daha doğrusu ortaya koyamadıkları futbol yüzünden. Fırat Aydınus'u severim. Yılların emeği var. Hakemliğinin son döneminde ama şerefiyle, saygınlığı ile yoluna devam ediyor. Ve dün gece de problemsiz, alnı öpülesi bir maç yönetti.

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