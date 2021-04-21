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‘Sergen’in önü açık’

ile iki şampiyonluk yaşayan Teknik Direktörü ’ten ’a övgü dolu sözler... Yalçın’ın daha başarılı olacağını söyleyen Güneş, “Sergen’in Şenol Güneş ya da gibi olması gerekmez, daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü önü açık. Bu sezon da başarılı olacak gibi görünüyor ve inşallah da olur” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
‘Sergen’in önü açık’
ile iki şampiyonluk yaşayan Teknik Direktörü 'ten 'a övgü dolu sözler... Yalçın'ın daha başarılı olacağını söyleyen Güneş, "Sergen'in Şenol Güneş ya da gibi olması gerekmez, daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü önü açık. Bu sezon da başarılı olacak gibi görünüyor ve inşallah da olur" açıklamasını yaptı.
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