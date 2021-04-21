‘Sergen’in önü açık’

Beşiktaş ile iki şampiyonluk yaşayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Sergen Yalçın’a övgü dolu sözler... Yalçın’ın daha başarılı olacağını söyleyen Güneş, “Sergen’in Şenol Güneş ya da Milne gibi olması gerekmez, daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü önü açık. Bu sezon da başarılı olacak gibi görünüyor ve inşallah da olur” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş ile iki şampiyonluk yaşayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler... Yalçın'ın daha başarılı olacağını söyleyen Güneş, "Sergen'in Şenol Güneş ya da Milne gibi olması gerekmez, daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü önü açık. Bu sezon da başarılı olacak gibi görünüyor ve inşallah da olur" açıklamasını yaptı.