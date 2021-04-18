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Son dakika spor haberleri: 'ta büyük panik! "Şampiyonluk kaçacak mı?"

Siyah-beyazlı taraftarlar kötü futbol nedeniyle “Acaba şampiyonluk kaçacak mı?” endişesi taşıyor… Son 5 haftada 7 puan kaybeden 'ta teknik direktör ise oyuncularına psikolojik destek veriyor…

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük panik! "Şampiyonluk kaçacak mı?"

'ta büyük panik… Son 5 haftada 7 puan kaybeden 'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmış durumda… Taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra kötü futbol nedeniyle gergin... Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının düşmesi nedeniyle taraftarlar endişelerini dile getiriyor. Siyah-beyazlılar, "Acaba şampiyonluğu yine 'te olduğu gibi kaybedecek miyiz?" yorumları yapıyor.


11 PUANDAN ŞAMPİYONLUĞU VERDİ
o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı... Takvim'in haberine göre siyah- beyazlılarda 'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.


KALAN MAÇLARI DA BİR HAYLİ ZOR
Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. , Salı günü deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken deplasmanına da çıkacak.

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