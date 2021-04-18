Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Adem Ljajic’in ipini çekti!

Son dakika spor haberleri: 'ta ’in ipini çekti!

'ta teknik direktör 'in üzerini çizdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, performansından memnun olmadığı Ljajic'e kalan haftalarda forma şansı vermeyi düşünmüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Adem Ljajic’in ipini çekti!

'ta teknik direktör 'dan flaş bir hamle geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 'in üzerini çizdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Adem Ljajic’in ipini çekti!

Oğuzhan'ın sakatlanmasının ardından başarılı teknik adam Ljajic yerine Mensah'ı sahaya sürdü; maç sonunda da bu durumu; "Ljajic'i de kullanabilirdik. Daha önce ona da şans verdik ama beklediğimiz performansın altında kaldı" diyerek açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Adem Ljajic’in ipini çekti!

ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR!
'ın ligin geri kalan bölümünde çok zor durumda kalmazsa Ljajic'e bir daha şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Adem Ljajic’in ipini çekti!

Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan , bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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