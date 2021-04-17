Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

Bir yandan şampiyonluk için mücadele eden Beşiktaş, bir yandan da sezon sonunda kadroya dahil edilecek ve gönderilecek isimler için girişimlere başladı.

ROSIER YOLCU

Siyah beyazlı kulübün, sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Rosier ile yola devam etmeyeceği, yıldız isme önemli tekliflerin geldiği aktarıldı. Öte yandan Kara Kartal'ın Rosier'i istemesine karşın Portekiz temsilcisinin 5 milyon euro bonservis istemesi, transferi tıkanma noktasına getirdi.