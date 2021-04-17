Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

'ta gidiyor o geliyor! görüşmeleri başladı

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon sonunda kadrosuna dahil edeceği isimler için çalışmalarına başladı. 'in kiralık sözleşmesini yenilemeyecek , gelecek sezon savunmanın sağını emanet edeceği ismi buldu. Siyah beyazlı kulübün yönetimi, o oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 00:12
Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

Bir yandan şampiyonluk için mücadele eden , bir yandan da sezon sonunda kadroya dahil edilecek ve gönderilecek isimler için girişimlere başladı.

Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

ROSIER YOLCU
Siyah beyazlı kulübün, sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ile yola devam etmeyeceği, yıldız isme önemli tekliflerin geldiği aktarıldı. Öte yandan 'ın Rosier'i istemesine karşın Portekiz temsilcisinin 5 milyon euro bonservis istemesi, transferi tıkanma noktasına getirdi.

Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

yönetiminin bu gelişmenin ardından yeni bir sağ bek arayışında olduğu ifade edilirken, o ismin transferi için masaya oturulduğu ve pazarlığın başladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ O İSİM!
'ın gelecek sezon için, sağ bek pozisyonunda oynayan ve şu anda Mainz 05'te kiralık forma giyen 'yı istediği belirtildi.

Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

Siyah beyazlı kulübün yöneticilerinin için görüşmelere başladığı ve transferde önemli aşama kaydettiği aktarıldı.

Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

DANNY DA COSTA KİMDİR?
13 Temmuz 1993'te Almanya'da dünyaya gelen Angola asıllı futbolcu, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor ve tercih edilmesi halinde orta sahanın sağında da oynayabiliyor.

Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

Kariyerine Winfriedia Mülheim Altyapısında başlayan Costa, daha sonra Leverkusen alt yaş kategorileri dahil olmak üzere A Takım'da da görev alırken, FC Ingolstadt, Eintracht Frankfurt ve Mainz formalarını terletti.

Beşiktaş'ta Rosier gidiyor o geliyor! Transfer görüşmeleri başladı

Transfermarkt verilerinde güncel bonservis değeri 5 milyon euro olan , bu sezon 18 müsabakada yer aldı ve 1 asist üretti.

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