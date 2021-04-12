Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük değişim! Kanat oyuncuları...

Fatih Karagümrük'e gönderilen Jeremain Lens, 2 gol ve 4 asistle en etkili isim oldu. Abdoulaye Diaby 5 gol atarken, Tyler Boyd ise 1 gol ve 1 asistte kaldı. Georges-Kevin N'Koudou ise 3 gollük katkı sağlayabilmişti.

TOPLAM 6 MİLYON EURO ÖDEME



Beşiktaş Lens'i önceki sezonlarda alırken, Diaby'e ödeme yapmazken, Boyd'a 2.4 milyon euro, N'Koudou'nun bonservisine ise 4.5 milyon Euro ödedi.



Beşiktaş, bu sezon başında N'Koudou'yu kadrosunda tutarken, bonservis ücreti ödemeden hamleler yaptı. Lyon ve Leicester'da beklentileri karşılayamayan Ghezzal'ı maaşını ödeme karşılığında kiralayan Beşiktaş, istenmeyen adam haline gelen ve Belçika'ya kiralanan Larin'i ise sol kanat olarak değerlendirdi. Gökhan Töre'yi de bonservissiz olarak Malatyaspor'dan alan Sergen Yalçın, kanat rotasyonunu tamamladı.

TEK BAŞINA, GEÇEN SEZONDAN İYİ



Cyle Larin, 15 gol ve 4 asistle Beşiktaş'ın son yıllardaki en iyi sol kanat performanslarından birini ortaya koydu. Sadece Cyle Larin bile geçen sezonun kanat oyuncularından daha iyi istatistikler ortaya koydu.

GHEZZAL REKORTMEN OLDU



Rachid Ghezzal, 14 asistle son yılların en çok asist yapan Beşiktaşlı oyuncusu oldu. Ghezzal, 3 ceza sahası dışı golüyle bu istatistiğini süsledi.

N'KOUDOU BİLE 3'E KATLADI



Geçen sezon 3 golde kalan N'Koudou, 4 gol ve 4 asitle performansını neredeyse 3'e katladı.



Sakatlıklar boğuşan Gökhan Töre bile 2 gol ve 1 asistle beğeni topladı.



Geçen sezon başında kanat oyuncu transferine yaklaşık 6 milyon euro harcayan Beşiktaş, bu sezon para harcamadan 47 gollük katkı aldı ve geçen sezonu 3'e katladı.