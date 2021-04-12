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Son dakika spor haberi: 'ta büyük değişim! Kanat oyuncuları...

Son dakika spor haberi: 'de lider konumda bulunan 'ta kanat oyuncularının iki sezon arasındaki değişimi dikkatlerden kaçmadı. 'ın dokunuşundan sonra kanat oyuncularının 2 sezondaki büyük farklılığı kendini gösterdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:48
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük değişim! Kanat oyuncuları...

Fatih Karagümrük'e gönderilen , 2 gol ve 4 asistle en etkili isim oldu. Abdoulaye Diaby 5 gol atarken, ise 1 gol ve 1 asistte kaldı. Georges-Kevin N'Koudou ise 3 gollük katkı sağlayabilmişti.

TOPLAM 6 MİLYON EURO ÖDEME

Lens'i önceki sezonlarda alırken, Diaby'e ödeme yapmazken, Boyd'a 2.4 milyon euro, N'Koudou'nun bonservisine ise 4.5 milyon Euro ödedi.

Beşiktaş, bu sezon başında N'Koudou'yu kadrosunda tutarken, bonservis ücreti ödemeden hamleler yaptı. ve 'da beklentileri karşılayamayan Ghezzal'ı maaşını ödeme karşılığında kiralayan Beşiktaş, istenmeyen adam haline gelen ve 'ya kiralanan Larin'i ise sol kanat olarak değerlendirdi. 'yi de bonservissiz olarak 'dan alan , kanat rotasyonunu tamamladı.

TEK BAŞINA, GEÇEN SEZONDAN İYİ

, 15 gol ve 4 asistle Beşiktaş'ın son yıllardaki en iyi sol kanat performanslarından birini ortaya koydu. Sadece Cyle Larin bile geçen sezonun kanat oyuncularından daha iyi istatistikler ortaya koydu.

GHEZZAL REKORTMEN OLDU

, 14 asistle son yılların en çok asist yapan Beşiktaşlı oyuncusu oldu. Ghezzal, 3 ceza sahası dışı golüyle bu istatistiğini süsledi.

N'KOUDOU BİLE 3'E KATLADI

Geçen sezon 3 golde kalan N'Koudou, 4 gol ve 4 asitle performansını neredeyse 3'e katladı.

Sakatlıklar boğuşan Gökhan Töre bile 2 gol ve 1 asistle beğeni topladı.

Geçen sezon başında kanat oyuncu transferine yaklaşık 6 milyon euro harcayan Beşiktaş, bu sezon para harcamadan 47 gollük katkı aldı ve geçen sezonu 3'e katladı.

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