Ghezzal: Kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Cezayirli futbolcusu Ghezzal, sezon sonunda şartların oluşması durumunda siyah beyazlılarda kalmak istediğini söyledi. Ghezzal şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş hakkında bilgim vardı, her zaman şampiyonluğa oynadığını ve Avrupa'da olduğunu biliyordum. Burada kendimi saha içinde rahat hissediyorum ve rahat ifade edebiliyorum. Bunda Sergen Yalçın'ın çok önemli bir rolü var. Gelir gelmez bana güvenini hissettirdi. Kendisi uzun yıllar 10 numarada oynamış biri ve beni asla kısıtlamadı. Mevcut durum sadece benim istatistiklerimden ibaret değil. Takım arkadaşlarımın hakkını teslim etmem lazım. Demek ki onlar doğru koşuları yapıyorlar ve doğru vuruşları yapıyorlar ki ben bu asistleri yapabiliyorum."



Beşiktaşlı futbolcular kulübeye gelerek Cenk Tosun'un formasını aldı ve gol sevincini Cenk için yaptı.

