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Ghezzal: Kalmak istiyorum

Ghezzal: “Kulüpler anlaşırsa ’ta kalmak isterim. Bunda ’ın önemli rolü var, beni hiç kısıtlamadı”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Ghezzal: Kalmak istiyorum

'ın 'den kiraladığı Cezayirli futbolcusu Ghezzal, sezon sonunda şartların oluşması durumunda siyah beyazlılarda kalmak istediğini söyledi. Ghezzal şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş hakkında bilgim vardı, her zaman şampiyonluğa oynadığını ve 'da olduğunu biliyordum. Burada kendimi saha içinde rahat hissediyorum ve rahat ifade edebiliyorum. Bunda 'ın çok önemli bir rolü var. Gelir gelmez bana güvenini hissettirdi. Kendisi uzun yıllar 10 numarada oynamış biri ve beni asla kısıtlamadı. Mevcut durum sadece benim istatistiklerimden ibaret değil. Takım arkadaşlarımın hakkını teslim etmem lazım. Demek ki onlar doğru koşuları yapıyorlar ve doğru vuruşları yapıyorlar ki ben bu asistleri yapabiliyorum."

Beşiktaşlı futbolcular kulübeye gelerek 'un formasını aldı ve gol sevincini Cenk için yaptı.

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