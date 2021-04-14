Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den çarpıcı yorum! "Terim'i açık ara sollayan Sergen Yalçın..."

Bu öyle bir Sergen Yalçın ki, Terim'in, Arda Turan, Emre Kılıç, Gedson, Taylan, Emre Akbaba gibi oyunculardan aldığı performansın üç beş katını; 40 yaşındaki Atiba'dan, bitti denilen Josef'ten, yürüyen Adem'den, Oğuzhan'dan, kimsenin beğenmediği (!) Necip'ten alıyor…

Bu öyle bir Sergen Yalçın ki, medyada kendisini her şart altında "koruyup, kollayacak" askerleri olsun diye asla bir gayret sarf etmiyor… O nedenle, en sıradan hamlelerden sonra Sergen hoca için "İmparator ya da Kral veya Prens" diyenleri duyamazsınız… Bu öyle bir Sergen Yalçın ki futbolcularıyla tek yumruk olmuş, onlarla sahaya çıkıyor, işin şovuna asla kaçmıyor… Yeni bir nesil geliyor… Sergen Yalçın ve onun ardından aynı yolda yürüyenler; Tamer Tuna, Çağdaş Atan…