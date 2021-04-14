Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Diouf’a kanca!

Son dakika haberleri | 'tan Diouf’a kanca!

'de bitime kısa süre kala puan farkıyla lider durumda bulunan 'ta teknik direktör , ’un 33 yaşındaki Senegalli forveti için yönetime “Bize katkı sağlar” raporu verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 19:57 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Diouf’a kanca!

'ta 'un uzun süreli sakatlığının ardından siyah-beyazlılarda forvet arayışı yeniden hız kazandı. Gelen ilk bilgilere göre Cenk'in en iyi ihtimalle gelecek sezonun devre arasında sahalara dönebileceğini işaret ettiği için siyah-beyazlılar en doğru hamleyi yapmak için harekete geçti. Teknik direktör 'ın aklı ise 'un golcüsü 'ta.

OPSİYONU VAR AMA GÖRÜŞÜLÜR

Herkesin aksine Hatayspor'un başarısını Boupendza'ya değil Diouf'a bağlayan Yalçın, "Tecrübeli ve güçlü. Hem gol atıyor, hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu. Yedek kalmayı sorun etmeyecek olgunlukta" diyerek yönetime mesajı verdi. Diouf'un Hatayspor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak opsiyon hakkı olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Hatayspor'la bir görüşme yapacak.

SON DAKİKA