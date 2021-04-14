Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Diouf’a kanca!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığının ardından siyah-beyazlılarda forvet arayışı yeniden hız kazandı. Gelen ilk bilgilere göre Cenk'in en iyi ihtimalle gelecek sezonun devre arasında sahalara dönebileceğini işaret ettiği için siyah-beyazlılar en doğru hamleyi yapmak için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın aklı ise Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf'ta.

OPSİYONU VAR AMA GÖRÜŞÜLÜR

Herkesin aksine Hatayspor'un başarısını Boupendza'ya değil Diouf'a bağlayan Yalçın, "Tecrübeli ve güçlü. Hem gol atıyor, hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu. Yedek kalmayı sorun etmeyecek olgunlukta" diyerek yönetime mesajı verdi. Diouf'un Hatayspor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak opsiyon hakkı olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Hatayspor'la bir görüşme yapacak.