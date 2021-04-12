Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması!

Son dakika spor haberleri: 'tan açıklaması!

Son dakika haberi: , maçında sakatlanan 'un son durumu hakkında açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, "Cenk Tosun’un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir." denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:07
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması!

'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan 'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiği ve operasyonla bu bölgenin tamirinin yapıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten milli golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.

Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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