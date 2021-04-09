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Ahtapot tutulmuyor!

'ın tecrübeli futbolcusu , maçında oynadığı futbol ve yaptığı 3 asistle maça damgasını vurdu. ’nın “Boğaz’ın en yaratıcı ahtapotu” dediği 38 yaşındaki Atiba asist rekorunu kırarken, kariyer rekoru için 1 golü kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:09 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Ahtapot tutulmuyor!

Kanadalı yıldız, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisini bir kez daha kazandı. , kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asiste imza attı. Bu sezon 4 gol kaydeden deneyimli oyuncu asist sayısını da 7'ye çıkararak 11 gole doğrudan katkı sağladı. Atiba, 1 asist yapar ya da 1 gol daha atarsa, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamış olacak. 'nın resmi hesabı da maçın ardından Atiba ile ilgili paylaşım yaptı. Performansından övgüyle söz edilen yıldız oyuncu için, "Atiba, boğazın en yaratıcı ahtapotu olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

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