Haberler Beşiktaş Rachid Ghezzal kapışması

Rachid Ghezzal kapışması

’ın “Onu seneye takımda görmek istiyorum” dediği Rachid Ghezzal için ezeli rakipler ve de düğmeye bastı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Rachid Ghezzal kapışması
Şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın performansından çok memnun kalan ve Cezayirli yıldızı seneye de takımda görmek isteyen teknik direktör 'ın karşısına iki rakip daha çıktığı belirtildi. Fransız basınında haberde "Beşiktaş, Rachid Gehzzal'ı kadrosunda tutabilmek için her şeyi yapacak" ifadelerini kullanırken şöyle devam edildi:

LEICESTER 6 MİLYON EURO İSTİYOR

", Ghezzal'a çok güvenmediği için 'deki geleceği belirsiz. Ghezzal sezonu başladığı gibi bitirebilirse, ve 'ın yanı sıra, 'dan birçok ekip transfer için devreye girebilir." Avrupa basınında çıkan bu haberler üzerine Başkan 'yle görüşen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "Bu işi uzatmadan bitirelim. Seneye ona çok ihtiyacım olacak, elimizden kaçırmayalım" talebini yinelediği öğrenildi. Leicester City daha önce Cezayirli oyuncu için kapıyı 6 milyon euro'dan açmıştı.

MİLLİ MACTA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Ghezzal korkuttu! 'nde 'in Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal, sakatlandığı için ikinci yarıda forma giyemedi. 28 yaşındaki futbolcunun korkulacak bir durumunun olmadığı ancak tedbir amaçlı pazartesi günkü maçında forma giymeyeceği açıklandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın menajerinden, siyah-beyazlılarını rahatlatan bir açıklama geldi. Milli oyuncunun menajeri oyunsuyla ilgili; "Ghezzal ile konuştum iyi olduğunu söyledi. Bileğinde şişlik ve morluk yokmuş. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Endişelenecek bir durum yok. Tedavisine başlandı. Çarşamba günü 'da. Herkese çok selamı var" açıklamasını yaptı.

İÇERDE DIŞARDA DESTEK SÜRÜYOR

lideri Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, oyuncular ile yakın temasta. Futbolculara bir takım oyuncusu kadar samimi ilişki kuran antrenörler motive edici konuşmalarla siyah-beyazlıların sadece sahaya odaklanmalarında büyük rol oynuyorlar. Beşiktaş'ın iki cephede de yoluna devam etmesindeki en büyük etkenlerin başında bu arkadaşlık ve dostluk olduğu ifade ediliyor.

SON DAKİKA