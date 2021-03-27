Rachid Ghezzal kapışması

LEICESTER 6 MİLYON EURO İSTİYOR
"Brendan Rodgers, Ghezzal'a çok güvenmediği için Leicester City'deki geleceği belirsiz. Ghezzal sezonu başladığı gibi bitirebilirse, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Avrupa'dan birçok ekip transfer için devreye girebilir." Avrupa basınında çıkan bu haberler üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "Bu işi uzatmadan bitirelim. Seneye ona çok ihtiyacım olacak, elimizden kaçırmayalım" talebini yinelediği öğrenildi. Leicester City daha önce Cezayirli oyuncu için kapıyı 6 milyon euro'dan açmıştı.
MİLLİ MACTA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta Ghezzal korkuttu! Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal, sakatlandığı için ikinci yarıda forma giyemedi. 28 yaşındaki futbolcunun korkulacak bir durumunun olmadığı ancak tedbir amaçlı pazartesi günkü Botswana maçında forma giymeyeceği açıklandı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR
Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın menajerinden, siyah-beyazlılarını rahatlatan bir açıklama geldi. Milli oyuncunun menajeri Hakan Korkmaz oyunsuyla ilgili; "Ghezzal ile konuştum iyi olduğunu söyledi. Bileğinde şişlik ve morluk yokmuş. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Endişelenecek bir durum yok. Tedavisine başlandı. Çarşamba günü İstanbul'da. Herkese çok selamı var" açıklamasını yaptı.
İÇERDE DIŞARDA DESTEK SÜRÜYOR
Süper Lig lideri Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, oyuncular ile yakın temasta. Futbolculara bir takım oyuncusu kadar samimi ilişki kuran antrenörler motive edici konuşmalarla siyah-beyazlıların sadece sahaya odaklanmalarında büyük rol oynuyorlar. Beşiktaş'ın iki cephede de yoluna devam etmesindeki en büyük etkenlerin başında bu arkadaşlık ve dostluk olduğu ifade ediliyor.