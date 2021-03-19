Tek eksik Gökhan Töre

Beşiktaş derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor. Kartal bugün saat 12.00'deki idmanla çalışmalarını sürdürecek.



CENK TOSUN iDMANDA

Sakatlığı sebebiyle bir süredir ayrı çalışan Cenk Tosun, dün takım çalışmalarına dahil oldu. Hırslı ve istekli bir görüntü çizen Cenk Tosun'un, F.Bahçe derbisine kulübede başlayacağı öğrenildi. Başarılı forvetin gidişata göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.