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Tek eksik

derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren dışında eksik bulunmuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Tek eksik Gökhan Töre

derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren dışında eksik bulunmuyor. bugün saat 12.00'deki idmanla çalışmalarını sürdürecek.

CENK TOSUN iDMANDA
Sakatlığı sebebiyle bir süredir ayrı çalışan , dün takım çalışmalarına dahil oldu. Hırslı ve istekli bir görüntü çizen Cenk Tosun'un, derbisine kulübede başlayacağı öğrenildi. Başarılı forvetin gidişata göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

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