Haberler Beşiktaş Takımın yarısı farklı

Takımın yarısı farklı

Teknik patron , rakipleriyle ligde oynadıkları maça göre 5 değişiklik birden yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 01:02 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Takımın yarısı farklı

Kupayarı final maçında 'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör , takımının ligde rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. , N'Sakala, , ve Cyle Larin yedek soyundu. Kalede Utku Yuvakuran'a görev veren Yalçın, savunmanın solunda ise Rıdvan Yılmaz'ı oynattı. Hutchinson'ın orta sahadaki görevini ise yerine getirmeye çalıştı. Siyah-beyazlılarda Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup hücuma destek vermeye çalışırken, orta sahanın solunda ise N'Koudou şans buldu. Dorukhan Toköz, 5 maç sonra 11'de görev aldı. Oğuzhan da 5 maçlık aranın ardından bir maça 11'de başladı.

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