Takımın yarısı farklı

Kupayarı final maçında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının ligde rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Ersin Destanoğlu, N'Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin yedek soyundu. Kalede Utku Yuvakuran'a görev veren Yalçın, savunmanın solunda ise Rıdvan Yılmaz'ı oynattı. Hutchinson'ın orta sahadaki görevini ise Dorukhan Toköz yerine getirmeye çalıştı. Siyah-beyazlılarda Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup hücuma destek vermeye çalışırken, orta sahanın solunda ise N'Koudou şans buldu. Dorukhan Toköz, 5 maç sonra 11'de görev aldı. Oğuzhan da 5 maçlık aranın ardından bir maça 11'de başladı.