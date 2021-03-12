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Beşiktaşlı 'dan maçında bir ilk!

Süper Lig'in 30. haftasında , deplasmanına çıkarken, siyah beyazlıların Brezilyalı savunmacısı , maçta bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 21:11
Beşiktaşlı Welinton'dan Başakşehir maçında bir ilk!

karşısında siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü atan , formasıyla ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol sevinci yaşamayan 3 isim kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı 'in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Deniz Türüç skora eşitliği getirirken, Beşiktaş'ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal'ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3'ü gol sevinci yaşamadı.

, Rıdvan Yılmaz ve , bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan 'ın 3, Rıdvan Yılmaz'ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı.

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