Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı efsaneden o isme büyük övgü!

Vincent Aboubakar ile oynamak başka bir şey... Oynamak istediğiniz her oyuna karşılık veriyor. Her sistemi de işler hale getiriyor. İster pas oyununu oyna, ister kontratak oyna, ister dar alanda baskılı oyna, istersen ölü vuruş kullan... Hepsinde Aboubakar var... Bu özellikler bir takım için gerçekten çok büyük şans.

Dün akşam Aboubakar'ın ayağından erken gelen gol, Beşiktaş'ı rahatlattı. Takım olarak zaten topa sahip olarak oynuyor. Fakat golle beraber oyunun temposunu da istediği gibi yönlendirdi. Belki ilk yarıda kendi de çok fazla pozisyon bulmadı ama rakibine de hiç pozisyon vermedi. Bu Beşiktaş'ta çok önemli bir takım özelliği haline geldi.