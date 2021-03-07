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Son dakika haberleri | Beşiktaşlı efsaneden o isme büyük övgü!

'in 29. haftasında sahasında 'yı 'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden , zirveye kuruldu. Siyah-beyazlıların performansını 'ndeki köşesinde değerlendiren , bir ismi ön plana çıkarttı. İşte Gültiken'in o yazısı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:12
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı efsaneden o isme büyük övgü!

Vincent ile oynamak başka bir şey... Oynamak istediğiniz her oyuna karşılık veriyor. Her sistemi de işler hale getiriyor. İster oyununu oyna, ister kontratak oyna, ister dar alanda baskılı oyna, istersen kullan... Hepsinde Aboubakar var... Bu özellikler bir takım için gerçekten çok büyük şans.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı efsaneden o isme büyük övgü!

Dün akşam 'ın ayağından erken gelen gol, 'ı rahatlattı. Takım olarak zaten topa sahip olarak oynuyor. Fakat golle beraber oyunun temposunu da istediği gibi yönlendirdi. Belki ilk yarıda kendi de çok fazla pozisyon bulmadı ama rakibine de hiç pozisyon vermedi. Bu Beşiktaş'ta çok önemli bir takım özelliği haline geldi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı efsaneden o isme büyük övgü!

Oyun ne olursa olsun, skor nasıl olursa olsun rakiplerine ne pozisyon veriyor ne de oynamalarına müsaade ediyor. Beklendiği gibi ikinci yarı zaten pozisyon zenginliği arttı. Bununla beraber gelen 'ın ikinci golü de maçı kopardı. Sonrasında yine bol pozisyonlar ve oyuna hakimiyet vardı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı efsaneden o isme büyük övgü!

bunları yaparken zorlanmıyor. Takımın kurgusu ve oyun kabiliyeti o kadar iyi bir noktaya geldi ki Beşiktaş oynarken yapılan her şey normalmiş gibi görünüyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı efsaneden o isme büyük övgü!

Aslında bu hiç kolay bir iş değil. Ama iyi takım seviyeleri bunları ortaya çıkarıyor. Kazanmanın ötesinde dünkü karşılaşmanın uzatmalarında gelen penaltı ve direkten dönen top dışında pozisyon vermeden devam eden bu süreç 'ı psikolojik anlamda da çok güçlendiriyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı efsaneden o isme büyük övgü!

Aşağı yukarı her maça çıkarken gözü kapalı sayılır hale gelen kadrosu gözü kapalı kazanmaya devam ediyor.

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