Beşiktaş - Gaziantep Fk maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun açıklaması!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Bizim zemin diğer statlara göre iyi durumda. Yağmur belki biraz bozabilir. Genelde zeminin durumu iyi.

Kolay maç diye bir şey yok. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Özellikle Gaziantep, ne oynadığını bilen bir takım. İyi bir kadroları olduğunu düşünüyorum. Bugün çok zor bir maç bizi bekliyor ama iyi hazırlandık.

İyi oyun mu kazanmak mı derseniz, ilk etapta tercih kazanmak olur. Kazanmak çok daha önemli.

Cenk daha toparlayamadı, onda bir kemik ödemi var herhalde. İnşallah önümüzdeki hafta aramıza katılır ama baya uzun sürdü.

Diğer oyuncularımız sağlıklı. İki kalecimiz de bizim için değerli. Utku oynar, Ersin oynar. İkisi de oynadığı zaman katkı yapmaya çalışıyor.