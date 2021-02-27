Haberler Beşiktaş Çift kişilik ordu! Larin ve Aboubakar...

Çift kişilik ordu! ve ...

'ın süper forvetleri ile durdurulamıyor. Dinamit ikili, ’u da boş geçmedi, ligdeki gol sayılarını 13’e çıkardı. bir de asist yaparak ‘baba’ oluşunu kutladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 23:03 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Çift kişilik ordu! Larin ve Aboubakar...

'ın süper forvetleri ile durdurulamıyor. İki oyuncu, Yukatel karşısında da fileleri havalandırarak ligde 13'er gole ulaştı. Toplamda 26 gol atan bitirim ikili, Beşiktaş'ın bu sezon 'de bulduğu 56 golün yüzde 46'sına imza koyarak harika bir performans sergiledi. 1 dakika içinde hem gol atıp hem de 'e asist yaptı.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU
yıldız asist sayısını 3'e çıkarırken, adeta geçtiğimiz hafta baba oluşunu kutladı. Beş haftalık suskunluğunu bozan 'in attığı ikinci gol topu koluyla düzelttiği, bir gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Teknik direktör , tabletten izlediği ikinci golün iptal edilmesine 4. hakemle konuşarak tepki gösterdi. Larin ligdeki son golünü deplasmanda 'e atmıştı.

"TOP SANKİ ELİME DEĞMEDİ"
Larin, "Gol attığım ve galip geldiğimiz için mutluyum. Savunmacının pas atacağını fark ettim, araya girdim ve golü attım. Sayılmayan golümde sanki top elime değmedi gibi hissettim. Aboubakar ile futbolda zevk alıyoruz. Birbirimizle saha dışında da çok iyi iletişim kuruyoruz. O atsa da, ben atsam da mutluyum. Çalışmaya ve gol atmaya devam edeceğim" dedi.

NEREDE KALMIŞTIK!
Larin son 5 maçında gol atamazken, Aboubakar ise 3 haftadır sessizdi. İki oyuncu dün yeniden sahne alıp, 'ı 17. galibiyete taşıdı.

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