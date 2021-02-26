Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

Bununla beraber Lecce 'nin, Güven'in bonservisini almak için kalan 14 maçtaki performansını titizlikle izleyeceği ve oyuncunun kendisini göstermesi halinde Beşiktaş 'tan tapusunun alınabileceği kaydedildi.

COSENZA MAÇINDA POZİTİF DÖNÜŞ Öte yandan Güven'in, Lecce 'nin Cosenza ile oynadığı karşılaşmada (15') sahada gösterdiği peroformansının teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

YETENEKLERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİLER

Güven Yalçın'ın Cosenza maçındaki performansından övgüyle bahseden İtalyanlar, oyuncunun top sürme yeteneğinin mükemmel olduğunu ve hem çalım yeteneğinin hem de oyunu izleme kabiliyetinin üst düzey olduğunu dile getirdi.