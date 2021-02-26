Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

Ara transfer sezonunda Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin yolunu tutan genç golcü Güven Yalçın için önemli gelişmeler yaşanıyor.
Çizme medyası konu ile ilgili yazdığı haberde Güven'in oynadığı futbola değinirken, Lecce teknik direktörü Corini'nin kendisine dair düşüncelerini okuyucularıyla paylaştı.
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Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Corini'nin bir an önce takıma monte etmek için Güven'in yüzde 100 fit olmasını ve form tutmasını heyecanla bekliyor.