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'a piyangosu! 'nin teklifi...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, ara döneminde genç golcüsü 'ye kiralamıştı. İtalyan basını, Güven'in performansını haberleştirirken, Lecce teknik direktörü Corini'nin Güven ile ilgili gelecek adına düşündüğü planı ve ödenebilecek bonservisi yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 10:49 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 10:54
Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

Ara sezonunda 'tan ayrılarak İtalya Serie B ekiplerinden 'nin yolunu tutan genç golcü için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

Çizme medyası konu ile ilgili yazdığı haberde Güven'in oynadığı futbola değinirken, teknik direktörü Corini'nin kendisine dair düşüncelerini okuyucularıyla paylaştı.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

14 MAÇI KALDI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Corini'nin bir an önce takıma monte etmek için Güven'in yüzde 100 fit olmasını ve form tutmasını heyecanla bekliyor.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

Bununla beraber 'nin, Güven'in bonservisini almak için kalan 14 maçtaki performansını titizlikle izleyeceği ve oyuncunun kendisini göstermesi halinde 'tan tapusunun alınabileceği kaydedildi.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

COSENZA MAÇINDA POZİTİF DÖNÜŞ
Öte yandan Güven'in, 'nin Cosenza ile oynadığı karşılaşmada (15') sahada gösterdiği peroformansının teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

YETENEKLERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİLER
'ın Cosenza maçındaki performansından övgüyle bahseden İtalyanlar, oyuncunun top sürme yeteneğinin mükemmel olduğunu ve hem çalım yeteneğinin hem de oyunu izleme kabiliyetinin üst düzey olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

NE KADAR ÖDENECEK?
Bonservisi 'ta bulunan 'ın satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu kaydedilirken, yönetiminin sezon sonunda genç golcünün bonservisini almaya sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

PESCARA MAÇINDA DA YER BULACAK
'nin Serie B'de oynayacağı bir sonraki maç olan Pescara müsabakasında da Güven'in, teknik direktörü Corini tarafından şans bulacağı kaydedildi.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

bu sezon 'ta 16 müsabakada rol alırken 'de 2 karşılaşmada sahada kalmış ve toplam 3 gol 1 asistle oynamıştı.

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu! Lecce'nin transfer teklifi...

Öte yandan Güven 3 kez de A Milli Futbol Takımı'mızın formasını terletmişti.

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