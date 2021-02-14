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Son dakika Beşiktaş haberi: 'dan maçı kararı!

'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın zorlu karşılaşmaya çift forvetle çıkması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:46
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği maçı kararı!

maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü , takımda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşarken yeni alternatifler üzerinde çalışıyor. Ankara'daki maçta , N'Sakala, ve 'dan faydalanamayacak olan Kartal'da sağ ve sol bekte sıkıntı öne çıkarken, Yalçın idmanda Rosier, Welinton, ve Necip'i de bu pozisyonda çeşitli varyasyonlarla denedi.

ADEM LJAJIC'E ÖNEMLi GÖREV

Savunmanın önünde ve ikilisini oynatmayı planlayan Sergen Yalçın forvet arkasında 'i görevlendirecek. Tecrübeli oyuncu Gençlerbirliği maçında kritik bir görev alacak ve hücumları şekillendiren isim olacak. Hürriyet'in haberibe göre; Yalçın'ın yarınki maçta çift forvetle sahaya çıkması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı idmanlarda ve 'i birlikte oynatırken ikiliye bol bol şut çektirdi.

DORUKHAN SEVİNCİ

maçında sakatlanan ve bir süredin antrenmanlarda yer alamayan dün takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncu duruma göre Gençlerbirliği maçında sağ bekte şans bulabilir. Dorukhan'ı sağ bekte Rosier'i sol bekte, Necip ve Welinton'ı stoperde oynatmayı düşünen Sergen Yalçın son kararını maç öncesi taktik çalışmasında verecek.

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