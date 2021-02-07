Son dakika: Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Beşiktaş - Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Sekidika, Kravets

MENSAH VE DORUKHAN CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT

Beşiktaş, Konyaspor maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.



Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah'la birlikte geçen hafta idmanda sakatlanan Gökhan Töre de maç kadrosunda olmayacak.

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak.



İki ekip Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor bu maçın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya'da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU

Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



3 sarı kartı olan Vida, Ghezzal ve Rosier Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.