Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

Ocak ayı transfer döneminde birçok takımın listesine giren Kasper Junker ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon Bodo Glimt formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 27 gol 11 asistlik performansla adından sıkça söz ettiren Danimarkalı golü takımdan ayrılmak istediğini dile getirmiş fakat kulübünden izin alamamıştı.
Norveç basınının Bodo Glimt Kulübü'ne dayandırdığı haberde, "Kasper'in hayallerini çok iyi biliyoruz fakat onun takımdan ayrılmasını mümkün kılacak teklifler gelmedi" ifadelerine yer verildi.