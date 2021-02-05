Haberler Beşiktaş Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

devinden sürprizi! Sezon sonu...

basını, ara transfer döneminde birçok takımın gündemine gelen ancak 'te kalan için flaş bir iddia ortaya attı. devini sosyal medyadan takibe alan Danimarkalı golcüye ayrılık için izin çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

Ocak ayı transfer döneminde birçok takımın listesine giren ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

Geçtiğimiz sezon formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 27 gol 11 asistlik performansla adından sıkça söz ettiren Danimarkalı golü takımdan ayrılmak istediğini dile getirmiş fakat kulübünden izin alamamıştı.

Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

basınının Kulübü'ne dayandırdığı haberde, "Kasper'in hayallerini çok iyi biliyoruz fakat onun takımdan ayrılmasını mümkün kılacak teklifler gelmedi" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

Haberde ayrıca uygun teklif gelmesi halinde Danimarkalı golcünün takımdan ayrılmasına izin verileceği iddia edildi.

Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

BEŞİKTAŞ'I TAKİP EDİYOR
Junker'in, ocak ayında , , ve 'yı hesabından takibe alması siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan yaratmıştı.

Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

Golcü futbolcu daha sonra Beşiktaşlı yıldızları takibi bıraksa da siyah-beyazlı kulübün hesabını takip etmeye devam ediyor.

Süper Lig devinden Kasper Junker sürprizi! Sezon sonu...

Ocak ayında transferi bitiremeyen 'ın, yaşanan son gelişmeler ışığında, golcü oyuncu için yeniden girişimlere başlayacağı belirtiliyor.

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