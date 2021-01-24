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maçında geri döndü! 26 hafta sonra...

’ta geri döndü. maçının 48. dakikasında fileleri havalandıran siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı tam 26 hafta sonra golle buluştu. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı mücadelede Ljajic, attığı golle galibiyette büyük pay sahibi oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 21:38
Beşiktaş Göztepe maçında Adem Ljajic geri döndü! 26 hafta sonra...

maçında 46. dakikada 'ın yerine oyuna dahil olan başarılı oyuncu, 48. dakikada fileleri havalandırarak takımına eşitliği getirdi. Ghezzal'ın attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ve fileleri havalandırarak eşitliği sağladıi. Golün ardından büyük sevinç yaşayan , coşkusunu takım arkadaşlarıyla paylaştı. Yıldız futbolcu, bu golle tam 26 maç sonra golle buluşmuş oldu. Ljajic, en son 22 Haziran 2020'de geçtiğimiz sezonun 28. haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmasında ağları sarsmış, da bu maçı 5-1 kazanmıştı. Bu maçın ardından sakatlanan ve 6 maçta oynayamayan Ljajic, bu sezonun ilk 4 haftasında ise süre aldı.


, , ve karşılaşmalarında oynayan Adem, daha sonra 3 maçta yedek soyundu. 9. haftada oynanan mücadelesinin ardından sakatlanan Boşnak yıldız, 9 hafta boyunca takımdan ayrı kaldı. maçında kadroya dahil edilen Ljajic, bu maçta şans bulmazken, deplasmanında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. 16 dakika oyunda kalan 29 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandırsa da VAR uyarısı sonrasında golü iptal edilmişti.

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