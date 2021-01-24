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evinde 5 maç sonra gol yedi

'in 21. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Konuk takım 39. dakikada Tripic'in golü ile öne geçti. Siyah-beyazlılar bu golle tam 5 maç sonra sahasında gol görmüş oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 20:23
Beşiktaş evinde 5 maç sonra gol yedi

'in 21. haftasında 'yi konuk eden , 39. dakikada Tripic'in golüyle 1-0 geriye düşerken, tam 5 maç sonra iç sahada kalesinde gol gördü.

Süper Lig'in 21. haftasına lider giren Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ederken ekibi 39. dakikada Tripic'in attığı golle ilk yarıda 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlı ekip bu golle, iç sahada tam 5 maç aradan sonra kalesinde gol görmüş oldu.

Siyah-beyazlılar 9. haftada 'i 3-2 mağlup ettiği haftada kalesinde 2 gol görürken, bu maçın ardından 'yı 3-0, 'u 4-0, 'u 3-0, 'u 6-0 ve 'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş, 5 maç aradan sonra evindeki karşılaşmada kalesinde gol gördü.

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