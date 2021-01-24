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bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı

'in 21. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez geriye düştüğü karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 21:24
Beşiktaş bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı

'in 21'inci haftasında sahasında 'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılar, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanma başarısı gösterdi.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda rakibin savunmasını aşmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Göztepe karşısında bu tabuyu yıkmayı başardı. 39'uncu dakikada 'in golüyle devreye 1-0 geride giden siyah beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı. Geriye düştüğü maçlarda bu sezon sonuç almakta zorlanan ve bu sezon yenik duruma düştüğü maçlarda galip gelemeyen siyah beyazlılar, Göztepe karşısında bu şanssızlığına son verdi.

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