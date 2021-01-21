Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Lider Beşiktaş, sezonun flaş ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Karagümrük ise lideri devirip sürpriz yapmayı hedefliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ CANLI





FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GHEZZAL VE OĞUZHAN KULÜBEDE

Galatasaray ile hafta sonunda Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen ve 2-0 kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadroda 2 değişiklik yaptı. Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal, Karagümrük karşısında yedek kulübesinde oyuna başlarken, bu 2 ismin yerine Bernard Mensah ve Kevin N'Koudou ilk 11'de sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle de N'Sakala ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.

BIGLIA RİSKE EDİLMEDİ

Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ederken, karşılaşma öncesinde kırmızı-siyahlı ekibe Arjantinli yıldızı Lucas Biglia'dan kötü haber geldi. Maç saatine kadar durumu belirsizliğini koruyan yıldız oyuncunun üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine, teknik ekip bu futbolcuyu riske etmeyerek kadroya almadı. Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının penaltıdan ilk golünü atan Arjantinli yıldız, adalesindeki problem nedeniyle riske edilmedi ve Denizlispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaya saklandı.

3 KARTAL KADROYA ALINMADI!

Beşiktaş'ta 3 oyuncu Fatih Karagümrük karşılaşmasının kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.

3 İSİM SINIRDA

Karagümrük'le karşılaşan Beşiktaş'ta Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bugün de sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.