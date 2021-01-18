Haberler Beşiktaş Çakır kimseyi memnun etmedi

Çakır kimseyi memnun etmedi

Hakem , kararları ile hem hem de Beşiktaş’ın tepkisini çekti. Kararları çok tartışıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 23:49 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Çakır kimseyi memnun etmedi

Hakem , yönetimiyle iki tarafın da tepkisini çekti. Özellikle ikinci yarıda ilk olarak 'nın 'in arkadan çekip indirmesine devam diyerek Beşiktaşlıları çıldırtan Çakır, 'nin kırmızısında da G.Saraylıların isyanıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun ayağını bilerek kaldırmadığı itirazında bulundular ama karar değişmedi.

ABOU'YA BAŞSAĞLIĞI
Hakem Cüneyt Çakır, karşılaşma öncesinde Abuobakar'a baş sağlığı diledi. Takımlar ve hakemler ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için yeşil zemine gelirken, hakem Çakır, annesini kaybeden 'nun yanına gidip kısa bir süre konuştu.

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