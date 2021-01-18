Çakır kimseyi memnun etmedi

Hakem Cüneyt Çakır, yönetimiyle iki tarafın da tepkisini çekti. Özellikle ikinci yarıda ilk olarak Luyindama'nın Larin'in arkadan çekip indirmesine devam diyerek Beşiktaşlıları çıldırtan Çakır, Diagne'nin kırmızısında da G.Saraylıların isyanıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun ayağını bilerek kaldırmadığı itirazında bulundular ama karar değişmedi.

ABOU'YA BAŞSAĞLIĞI

Hakem Cüneyt Çakır, karşılaşma öncesinde Abuobakar'a baş sağlığı diledi. Takımlar ve hakemler ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için yeşil zemine gelirken, hakem Çakır, annesini kaybeden Abou'nun yanına gidip kısa bir süre konuştu.