Bunun keyfini yaşayacağız

Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Sözlerine öğrencilerini tebrik ederek başlayan Yalçın, "Bu zorlu periyotta özveriyle mücadele ediyorlar. Onlara fazlasıyla teşekkür etmek lazım" dedi. Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Kazanmak bizim için önemliydi. Birinci dereceden rakibiyle oynadık ve puan farkını da artırdık. Moral olarak çok iyi bir sonuç oldu."

KAZANMAK GÜZELDİR

"Taraftarımız yanımızda olmasa da onlarla hep beraberiz. Bugün, yarın bunun zevkini yaşamak istiyoruz. Kazanmak her zaman güzeldir. İşler iyi gittiği zaman hayat da güzel oluyor. Futbolcuların isteği, arzusu bizi çok mutlu etiyor. Sezon başında sağlıklı bir başlangıç yapamadık ama son oynadığımız 8 maçın 7'sinde gol yemedik. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Bizim için güzel bir hafta sonu gecesi oldu.

PUAN ORTALAMASI: 2.11

Geçen sezonun son 15 maçında Beşiktaş'ın başında olan Sergen Yalçın, 2020-21'e damgasını vurdu. Siyah-beyazlıların hocası, bu sezonki 18 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 2.11 puan ortalaması yakalayan Yalçın, kariyerinin en iyi ikinci performansını yakaladı.