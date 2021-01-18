Derbi Beşiktaş'ın

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 92-83 yendi. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği ve devreyi önde kapatsa da siyah-beyazlı takım, 3. periyottan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı. Blackmon'ın üst üste bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 2 sayıya indiren Kartal, son çeyrekte de Furkan Haltalı ve Blackmon'la skor üretmeye devam etti. Kartal'da Blackmon 32, Furkan Haltalı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 8. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

'OYUNUN GENELİNDE İYİYDİK'

Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir, geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmayarak kazandıklarını belirtti. Kandemir, "Hafta içi takım oyununu geliştirme yönünde çalışmalar yaptık. Oyunun genelinde çok iyiydik" dedi.

BAŞKANDAN KUTLAMA

Beşiktaş Başkanı Çebi ile Basketbol Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden takip etti. Başkan Çebi, derbiden zaferle ayrılan siyah-beyazlı oyuncular ile Başantrenör Ahmet Kandemir'i tebrik etti.