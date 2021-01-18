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Derbi 'ın

, derbisinde ilk çeyreği geride geçmesine rağmen 3. periyottan itibaren sazı eline alarak farklı kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 22:16 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Derbi Beşiktaş'ın

'nde , deplasmanda Beko'yu 92-83 yendi. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği ve devreyi önde kapatsa da siyah-beyazlı takım, 3. periyottan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı. 'ın üst üste bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 2 sayıya indiren , son çeyrekte de ve Blackmon'la skor üretmeye devam etti. Kartal'da Blackmon 32, Furkan Haltalı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 8. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

'OYUNUN GENELİNDE İYİYDİK'
Beşiktaş'ta başantrenör , geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmayarak kazandıklarını belirtti. Kandemir, "Hafta içi takım oyununu geliştirme yönünde çalışmalar yaptık. Oyunun genelinde çok iyiydik" dedi.

BAŞKANDAN KUTLAMA
Beşiktaş Başkanı Çebi ile Basketbol Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi , Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden takip etti. Başkan Çebi, derbiden zaferle ayrılan siyah-beyazlı oyuncular ile Başantrenör Ahmet Kandemir'i tebrik etti.

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