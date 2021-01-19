Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve sözleşme sürprizi! 2 yıl...

BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI
Kötü başlayan ligde üst üste adığı sonuçlarla Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorilerin biri haline getiren Sergen Yalçın, Trabzon, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı devirdi.
YALÇIN TEKLİGİ KABUL ETTİ
Lig bitmeden Beşiktaş'ı derbi şampiyonu yapan Sergen Yalçın için yönetim sözon sonunu beklemeyecek. Sergen Yalçın da teklifi kabul etti. Şubat ayında imzaların atılması bekleniyor.
Son 2 ay içinde büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta futbolcuların takımın parçası olmaktan büyük keyif aldığı ifade ediliyor. Bunda da Sergen hocanın büyük katkısı var.(Takvim)