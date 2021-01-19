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'ta ve sözleşme sürprizi! 2 yıl...

Lige kötü başlayan ’ı şampiyonluğun favorilerinden yapan ödülünü alıyor. Siyah-Beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:44
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve sözleşme sürprizi! 2 yıl...
Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın teknik patronu olan Sergen Yalçın için hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim başarılı teknik adamın sözleşmesini 2 yıl aha uzatma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI
Kötü başlayan ligde üst üste adığı sonuçlarla Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorilerin biri haline getiren , Trabzon, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı devirdi.

YALÇIN TEKLİGİ KABUL ETTİ
Lig bitmeden Beşiktaş'ı derbi şampiyonu yapan Sergen Yalçın için yönetim sözon sonunu beklemeyecek. Sergen Yalçın da teklifi kabul etti. Şubat ayında imzaların atılması bekleniyor.

Son 2 ay içinde büyük bir çıkış yakalayan 'ta futbolcuların takımın parçası olmaktan büyük keyif aldığı ifade ediliyor. Bunda da Sergen hocanın büyük katkısı var.(Takvim)



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